Loopt zorgsector risico bij cyberaanval op service providers? ‘Help, onze cloudprovider is offline’

De oorlog in Oekraïne heeft consequenties voor de digitale veiligheid van zorginstellingen in heel Europa. De grootste dreiging voor Nederlandse zorgorganisaties met het oog op dit conflict is dat zij geraakt kunnen worden door cyberaanvallen, zonder direct doelwit te zijn. Door de almaar toenemende digitalisering zijn steeds meer systemen en organisaties met elkaar verweven en daardoor groeit het risico op ‘nevenschade’.