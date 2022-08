‘Milieu-impact van digital health is grote bijvangst’

Een positief neveneffect van digital health is een dalende ecologische footprint van de zorg. Patiënten hoeven door digitale oplossingen minder reisbewegingen te maken, wat leidt tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Tot nu toe is er echter nauwelijks onderzoek gedaan naar deze grote bijvangst van digitalisering. Op initiatief van zorginnovator Lucien Engelen startte Deloitte daarom in samenwerking met VWS, MaastrichtUMC+, Radboudumc en Laurentius een compact onderzoek naar de milieueffecten van digitalisering1. Hierbij stond vooral de afname van het aantal vervoersbewegingen vanwege digitalisering centraal. Uiteindelijk resulteerde dit onderzoek in het rapport ‘CO2-reductie in ziekenhuizen’ van Martijn Ludwig – Senior Specialist Lead bij Deloitte – dat in juli 2022 werd gepubliceerd.