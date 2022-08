Raamwerk en toolkit meten impact e-health bij mensen met visuele beperking

Expertise-organisatie Bartiméus en lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam werken samen om meer impact-onderzoek te doen naar e-health en andere innovatieprojecten in de praktijk, bij mensen met een visuele beperking. Dit initiatief werd gefinancierd door het Bartiméus Fonds en Programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten van ZonMW. Binnen de samenwerking is een evaluatie-raamwerk met toolkit ontwikkeld om de impact van e-health en andere innovatieprojecten te meten. Dit raamwerk kan bruikbaar zijn voor diverse zorgorganisaties die zich bezighouden met e-health. Bij de inzet van e-health is het tenslotte van belang gedegen te evalueren: doe je de juiste dingen, op de juiste manier?.