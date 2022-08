VIPP GGZ terugblik: Digitale ggz goed op koers

In 2018 startte het programma VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de geestelijke gezondheidszorg. In september 2022 wordt de regeling afgerond. 85 ggz-instellingen kunnen nu onder andere gegevens ontsluiten naar een portaal en PGO. In een driedelige reeks artikelen in 2021 bespraken we elke module met deelnemende instellingen. Nu blikken we met Jaap Schrieke van de Nederlandse ggz en programmamanager Margon Tuinstra terug én vooruit.