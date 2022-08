Gevoelsmatig is het 40 graden als ik om half tien in de ochtend met een buurman van onze Spaanse camping aan de start van een hardloopwedstrijd in Mataró sta. Een evenement dat is georganiseerd als onderdeel van het jaarlijkse zomerfestival van deze Catalaanse stad. Met harde muziek uit de speakers sprinten we weg en houden we het tempo met zijn allen best lang vol. Het eerste deel gaat naar beneden naar de playa. Daarna wacht een pittige tocht omhoog de stad in.