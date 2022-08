Wat betekent digitale uitwisseling zorginformatie in EU voor Nederland?

Hoe ziet de toekomstige uitwisseling van zorginformatie in Europa er uit en hoe zou die er uit móéten zien? In de in mei 2022 gepubliceerde paper Europa, Hoe dan? geeft Nictiz antwoord op deze vragen. Aan de hand van zes hoofdthema’s geeft de organisatie haar visie op wat de ontwikkelingen op het gebied van internationale digitale informatie-uitwisseling in de zorg (kunnen) betekenen voor Nederland.