Ambities en resultaten van Citrien e-health 2

Het Citrienprogramma e-health 2 heeft haar ambities verzilverd én heeft toekomstgerichte zorg op de juiste plek bevorderd. De zorg is dichter bij de patiënt gebracht, mede door de praktische uitwerking van de projecten. Dat is de kernconclusie van het dit jaar afgesloten tweede e-health-programma van de gezamenlijke Nederlandse UMC’s. In de bijlage in deze editie van ICT&health vindt u de volledige eindreportage terug.