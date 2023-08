Combinatie RAM-IT & CuraTec biedt zorgaanbieders bredere IT-basis

Schaalvergroting is belangrijk om de groeiende uitdagingen in de zorg – in ieder geval deels – op te lossen met IT. Dat was na een eerste kennismaking in 2022 voor Wim Smeenk (CuraTec) en Arjan Poulissen (RAM-IT) reden om te gaan voor een fusie. Waar RAM-IT de zorg bedient met (beheer van) digitale werkplekken, infrastructuur, netwerken, applicaties en devices zoals pc’s en smartphones, doet CuraTec dit met onder meer alarmering, domotica en communicatie-oplossingen. Een goede match, waarbij meteen vooruit gekeken wordt, stelt Poulissen. “Samen gaan we zorgaanbieders helpen om inzichten uit data te halen waarmee zij zorgprocessen kunnen verbeteren.”