‘ICT is er niet voor gadgets, maar voorziet in menselijke behoefte’

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms ook voor digitale toepassingen in de zorg. Er zijn en worden verschillende onderzoeken gedaan naar het gebruik van bijvoorbeeld telemonitoring bij zorgverlener én zorggebruiker. Voor de laatste groep heeft Dianda Veldman, vertrekkend directeur van Patiëntenfederatie Nederland, tijdens haar loopbaan veel aandacht besteed aan ICT: “Ik vind dat digitalisering mooie kansen biedt voor mensen met een aandoening. Het geeft mensen meer regie over hun eigen gezondheid. We zijn er nog niet, maar het begin is er.”