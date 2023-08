Kan een sociale robot je er mentaal bovenop helpen?

Sociale robots kunnen een waardevolle coach zijn voor de individuele mens. Ze helpen je middels dagelijkse gesprekken om lichamelijk, mentaal en emotioneel goed voor jezelf te zorgen. De sociale robot leert je over zelfreflectie, positief denken en moedigt je aan wanneer het leven soms wat pittiger is dan anders. Helpt je met tussentijdse bezinning, het in gesprek en verbinding blijven met jouw sociale omgeving, daar weerbaarder in te worden. Maar ook om meer inzicht te krijgen in emoties, hoe je bij jezelf kunt nagaan wat je eigenlijk voelt en handvatten te krijgen over hoe je met je emoties om kunt gaan. De rol van een neutraal (mechanisch) luisterend oor, zonder oordeel, gelijkwaardig, met alle aandacht in het hier en nu, is mogelijk één van de meest betekenisvolle rollen die een sociale robot kan vervullen.