Lievegoed stelt zorgmedewerker centraal, ook met IT

Zorgaanbieder Lievegoed nam acht jaar geleden het vergaande besluit om de volledige IT-omgeving uit te besteden. Voor het merendeel werd gekozen voor IT vanuit de cloud. KPN Health werd hierin de belangrijkste partner, voor alles van netwerken en infrastructuur tot en met werkplekken en zorgalarmering. Door structureel elkaars verwachtingen te managen, houdt de relatie ook na acht jaar nog goed stand. Lievegoed hanteert een antroposofische visie, maar kiest ook altijd voor technologie die haar medewerkers ondersteunt. En dat is belangrijk volgens manager vastgoed, ICT & facilitair Philip Blumendal. “We zetten IT en digitalisering ten volle in om onze medewerkers en cliënten te helpen.”