Ontwikkelingen in de transitie naar mobiel digitaal aanmelden

De tijd dat ziekenhuizen ervoor kozen de centrale hal vol te plaatsen met grote aanmeldzuilen ligt achter ons. Mede door de opkomst van mobiele alternatieven is de transitie ingezet naar een andere invulling van de digitale patiëntreis. Deze digitalisering is onder meer nodig om schaars zorgpersoneel niet onnodig te belasten met repetitieve administratieve taken. Een hoge adoptiegraad – de mate waarin patiënten de digitale selfservice werkwijze daadwerkelijk zelfstandig gebruiken – is bepalend voor het succes. In dit artikel een aantal bevindingen en ervaringen uit de praktijk.