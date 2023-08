‘Opschaling is een must om de groeiende druk op de zorg te verlichten’

In hoeverre kunnen technologie en digitalisering helpen met alle uitdagingen die de zorg kent? In samenwerking is er in ieder geval veel mogelijk, weten Alex Damaschek (Vcare Connect) en Peter Gijzenberg (T-Mobile). In toenemende mate vormt connectiviteit zoals T-Mobile die levert een cruciaal onderdeel van digitale platforms zoals Vcare biedt aan onder meer huisartsenposten en -praktijken. “De werkdruk onder huisartsen en hun personeel is heel hoog”, benadrukt Damaschek. “Door technische oplossingen kan het werkproces efficiënter worden, zodat de werkdruk omlaag gaat. Voorbeelden zijn digitalisering en digitale zorg, zoals digitale triage. Maar voor een structurele impact moet er een behoorlijke opschaling plaatsvinden. Daar heb je behalve technologiepartners ook stakeholders zoals wetgevers, toezichthouders en zorgverzekeraars nodig.”