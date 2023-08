Politiek Den Haag: investeren in zorg nu cruciaal!

Voor u zit een trotse voorzitter van de redactieraad van ICT&health, een ambitieus platform, geleid door mensen met passie en tomeloze energie om de zorg te transformeren. Ik ben trots op het team en de redactieraadleden die samen weer een prachtige, kleurrijke, interessante uitgave hebben gemaakt. Met inhoud die er toe doet in een tijd dat zorgtransformatie cruciaal is. Om ook in de toekomst zorg te kunnen blijven leveren met elkaar.