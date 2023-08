Wat Nederland van de Indiase zorgmarkt kan leren (en andersom)

India: een enorm land met enorme tegenstellingen. Het maakt grote digitale sprongen, maar kent op gebieden zoals gezondheid ook veel achterstand en ongelijkheid. Het zorgstelsel in India en Nederland kent ook grote verschillen (schaal, ontwikkelingsfase, financiering) maar net zo veel overeenkomsten (veel privaat aanbod, fragmentatie, governance). India is mondiale koploper in digital public goods en breidt deze aanpak ook uit naar het gezondheidsdomein. Een leerzame casus dus.