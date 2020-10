Bestuursvoorzitter Saltro verbreedt horizon voor innovatie diagnostiek ‘Je moet durven pionieren en ervoor gaan, als je ergens in gelooft’

Esther Talboom-Kamp, voormalig bestuursvoorzitter van diagnostisch centrum Saltro, heeft een nieuwe baan of, zoals zij zelf zegt, een nieuwe uitdaging. Sinds begin september gaat zij door het leven als Chief Innovation Officer van Saltro-eigenaar Unilabs, Europees marktleider op het gebied van diagnostische dienstverlening met meer dan 150 laboratoria en andere diagnostische vestigingen in 17 landen. In haar nieuwe rol is Talboom verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe, digitale producten en diensten voor heel Unilabs.