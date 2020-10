Blended Care realiseren we samen

De transformatie van fysieke zorg naar digitale zorg als hulpmiddel voor onze gezondheid kan alleen slagen als we het samen doen. Het nieuwe normaal vraagt ons om wat we thuis kunnen doen, thuis te doen. Wat in het ziekenhuis moet, dat doen we in het ziekenhuis. Intussen zit de échte transitie en opschaling van digitale zorg bij en in onszelf. In onszelf zit ook de transformatie naar blended care werken, met en voor elkaar.