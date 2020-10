Droom je mee?

Dit jaar lig ik – in verband met de corona-perikelen iets dichter bij huis – aan de rand van een heerlijk rimpelloos blauw zwembad. De setting is idyllisch. Een zalige temperatuur, blauwe hemel met hier en daar een klein schaduwbrengend wolkje en ingebed in mooi groen met tussen de wijngaarden hoog uitstekende cipressen. Terwijl ik geniet van het uitzicht en het geluid van de krekels, nip ik van mijn aperol spritz. Heerlijk koel en alsof een engeltje op je tong piest. Een plankje met antipasti onder handbereik. Dan ga je vanzelf dagdromen.