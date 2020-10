Eén voor allen, allen voor één

Aramis, Athos en Porthos en hun latere vriend D’Artagnan strijden begin 17e eeuw samen tegen kardinaal Richelieu die in Frankrijk de macht wil grijpen. In de roman ‘De drie musketiers’ van Alexandre Dumas uit 1844 staan tal van bekende uitspraken, zoals ‘Verenigd staan we, verdeeld zullen we vallen’. De titel van deze column is de beroemdste uitspraak van de musketiers.