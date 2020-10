Geleidelijk, dan plots

De bewakers aan de poort van de Middeleeuwse burcht kijken elkaar angstig aan. In de verte klinkt het getrap van paardenhoeven: Kadaklop, kadaklop, kadaklop… Aan de horizon verschijnt een ridder die over een heuvelkam huppelt, nabootsend alsof hij te paard is. Hij wordt gevolgd door een dienaar met zware rugzak die twee halve kokosnoten tegen elkaar klopt op het ritme van paardenhoeven. De bewakers kijken verbaasd als de ridder eensklaps opnieuw over diezelfde heuvelkam verschijnt, … en opnieuw … en opnieuw … om dan PLOTS op te duiken aan de poort van de burcht en de bewakers te verschalken.