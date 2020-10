Interactieve anamnese moet eilandjes verbinden

Het verbeteren van de ondersteuning van zorgprofessionals. Dat was het doel waarmee Tareq en Ziyaad Jaber begin 2019 Medvice hebben opgericht. Inmiddels zijn ze druk bezig met de ontwikkeling van het instrument dat die ondersteuning moet geven: de MIA-suite. MIA staat voor ‘Medisch Interactieve Anamnese’. Medvice wil het hele proces van de intake in de eerste lijn, zowel voor patiënt als voor zorgverlener, beter stroomlijnen en voeden met AI. MIA draait inmiddels als pilot bij een huisartsenpost en in een huisartsenpraktijk.