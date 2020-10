Invoering digitale zorg: mag het een tandje sneller?

Het werken in de zorg kan veel makkelijker en leuker gemaakt worden door de inzet van technologie. Alleen schiet invoering vaak niet op vanwege lange procedures. Een kwalijke zaak, want het haalt de vaart uit innovatie, vindt Olaf Hendriks, algemeen directeur van Ascom Nederland. Wat hem ook opvalt: bij bestuurders staan technologische systemen alleen op de agenda als er iets mis mee is. “Dat is jammer, want er valt veel te winnen aan veiligheid en kwaliteit van zorg als je je systemen op de juiste manier inbedt in het zorgproces.”