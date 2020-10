Marcel van Oirschot, Jacob Groote (KPN): ‘5G maakt security nog actueler

De komst van 5G als mobiele technologie, die drie operators sinds augustus landelijk uitrollen, biedt elke sector voordelen. Een hogere snelheid, meer capaciteit en grotere betrouwbaarheid dan bij 4G. Het toenemende gebruik van sensoren voor monitoring op afstand en medische IoT-apparaten maakt security een nog actueler thema, benadrukken Marcel van Oirschot en Jacob Groote, respectievelijk EVP Security en EVP 5G Zakelijke Markt bij KPN. Want één slecht beveiligde applicatie of IoT-verbinding biedt cybercriminelen al een simpele opening om in te breken in netwerken en data te stelen, te manipuleren of malware te installeren. Cybercriminelen richten zich op de zwakste schakel om binnen te dringen bij een klant, om vanuit daar toegang tot alle systemen te krijgen. Dat het 5G-netwerk veiliger is dan 4G doet daar maar weinig aan af.