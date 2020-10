Onderzoek naar slaag- en faalfactoren PGO: is de zorgprofessional er klaar voor?

Vanaf 1 juli 2020 zijn Nederlandse zorgprofessionals wettelijk verplicht om burgers online inzage te geven in hun medisch dossier. Dit kan met een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Om te komen tot een succesvol gebruik van PGO‘s, is een goede implementatiestrategie essentieel. Het is daarom belangrijk om de perceptie van de potentiële gebruikers ten aanzien van het PGO te begrijpen. In het kader van LIME (Brightlands innovatieprogramma Limburg Meet) is onderzoek gedaan naar de slaag- en faalfactoren van potentiële gebruikers bij de implementatie van een PGO.