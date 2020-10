Online gezondheidsprogramma’s voor gewichtsverlies: nieuwe groeimarkt

Online gezondheidsprogramma’s bieden de kans om de belangrijkste gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Wereldwijd was in 2019 circa 70 procent van de sterfte te wijten aan niet-infectieuze ziekten. Mensen overlijden, vaak eerder dan nodig, aan leefstijlziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. Leefstijlziekten maken mensen ook kwetsbaarder voor overlijden door Covid-19. Ongezonde voeding en overgewicht zijn belangrijke risicofactoren. Voor de aanpak van overgewicht en gerelateerde ziekten ontstaat de laatste jaren een krachtig aanbod aan online gezondheidsprogramma’s. Laten we ook in Nederland daarvan profiteren!