Resultaten studie onder senioren, mensen met chronische aandoening Hoe de lockdown gebruik digitale middelen heeft veranderd

Vanwege het coronavirus mochten mensen tijdens de lockdown niet meer bij elkaar op bezoek komen, de zorg was niet meer face-to-face, sportscholen waren gesloten. Logisch dat mensen terugvielen op digitale middelen en er waarschijnlijk meer gebruik van zijn gaan maken, ook ten behoeve van hun gezondheid. Dit klinkt heel aannemelijk, maar is het ook echt zo? Om dit te bepalen, heeft Fontys in mei een survey uitgevoerd over het gebruik van digitale middelen bij ouderen (70 jaar en ouder) en mensen met een chronisch gezondheidsprobleem.