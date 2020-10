Samenwerken om primaire processen te verbeteren

Procesverbetering in de zorg is vooral een kwestie van samenwerking, vindt Zetacom. Een op eigen initiatief ontwikkelde app is vaak niet wat een zorgmedewerker nodig heeft om diens werkprocessen efficiënter te maken. Juist de samenwerking met partijen zoals Microsoft en met het Nedap ONS zorgt ervoor dat Zetacom oplossingen kan bieden die de administratieve last van zorgmedewerkers in de care beperkt.