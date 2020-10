Van compliance naar responsible business Informatiebeveiliging in een veranderend gezondheidsecosysteem

Al vóór de coronacrisis stond de zorg in Nederland voor enorme uitdagingen: het verbeteren van de leefstijl van de bevolking, het verhogen van de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt, en het doelmatig en toegankelijk houden van de kosten van de zorg per hoofd van de bevolking. Of wat te denken van minder werkdruk en meer werkplezier voor de (toenemend schaarse) zorgprofessionals die een grote rol spelen in het realiseren van de eerste drie doelen. Aan het verwezenlijken van deze doelen kan technologie een belangrijke bijdrage leveren. Technologie die mooie kansen meebrengt, maar ook nieuwe uitdagingen geeft. Koude technologie moet warme zorg gaan ondersteunen.