AAL Forum 2019 kijkt naar kansen ‘ouderentechnologie’ Europa buigt zich over implementatie e-health

In heel Europa stijgt de levensverwachting en treedt dubbele vergrijzing op, waardoor zorgkosten exorbitant stijgen. Bovendien worden de komende decennia niet genoeg mensen geboren om alle zorgtaken uit te voeren die straks nodig zijn. Om ouderen langer gezond en actief thuis te laten wonen, is volgens de Europese Commissie (EC) zorgtechnologie noodzakelijk. Hiervoor heeft de EC financieringsprogramma Active and Assisted Living (AAL) opgezet. In het Deense Aarhus kwamen in dit kader eind september honderden Europese onderzoekers, ontwikkelaars, zorgaanbieders en ouderen bijeen tijdens het jaarlijkse AAL Forum. Kennisorganisatie Vilans was ter plaatse en doet verslag van de ontwikkelingen.