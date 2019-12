De digivaardige patiënt

In elk nummer van ICT&Health staan nieuwe technologieën die de zorg beter kunnen maken zodat patiënten beter geholpen kunnen worden. Maar om optimaal van nieuwe technologie in de zorg te kunnen profiteren, moeten patiënten wel voldoende digitaal vaardig zijn. Vaak is dat zo. Een deel van de nieuwe generatie ouderen is handiger met computers dan de zorgverlener die hij tegenkomt. Deze zorgvrager heeft dan ook digitale verwachtingen van de zorg. ‘Als ik over mijn hypotheek met de bank kan mailen, waarom dan niet over de bloedwaarde van een onderzoek met mijn arts?’ ‘Als ik met mijn oma in Australië kan skypen, waarom dan niet met de dokter uit het ziekenhuis 100 kilometer verderop?’ ‘En waar kan ik eigenlijk makkelijk vooraf zien hoeveel ik kwijt ben aan mijn behandeling, dat kan ik bij andere diensten toch ook?