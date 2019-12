Effectievere gezondheidszorg door digitale transformatie

De huidige organisatie van gezondheidszorg is financieel niet houdbaar. Om in de toekomst kwalitatieve, patiëntgerichte en effectieve zorg te kunnen bieden, is een andere manier van denken over zorgresultaten nodig. Het gebruik van de juiste software in combinatie met concepten zoals Value-Based Health Care (VBHC) creëert mogelijkheden om op grote(re) schaal effectievere zorg te bewerkstelligen. Dit artikel licht enkele VBHC-initiatieven toe die hier resultaten hebben behaald.