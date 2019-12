Eigen regie over eigen gezonde data

Met data alleen, bekend als nullen en enen, zijn we er niet als het gaat om gezondheid. ‘Gezonde data’ zijn data om kwaliteit van leven te behouden, te verbeteren of te herstellen. Het betreft gezondheidsgegevens, verzameld door professionals en door jezelf. We kunnen zelf heel veel meten: gewicht, bloeddruk, lengte, hartslag, aantal passen, ademhaling, calorieën-intake. Deze losse metingen zeggen echter niet zoveel. We hebben context nodig, samenhang, analyse en advies. Hoe complexer dit wordt, hoe meer kennis en vaardig-heden de mens nodig heeft om er echt wat aan te hebben. Gelukkig kunnen wij, jij en ik, steeds vaker hiervoor betrouwbare softwarematige ondersteuning gebruiken.