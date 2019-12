Het nut van blind typen en digitaal leiderschap voor managers zorg Wat voor type digitale leider ben jij?

Ik typ behoorlijk snel, maar met twee vingers. Heel soms doet er per ongeluk een derde vinger mee (maar die biedt vervolgens ook direct haar excuses aan, want meestal typt die ernaast). Ik typ snel, maar maak veel fouten en herstellen kost veel tijd. Mijn vaardigheden verslechteren helaas ook omdat ik steeds vaker de dicteerfunctie gebruik en mijn stem om laat zetten in getypte tekst op mijn iPhone.