Horizonscan Medische Hulpmiddelen complex maar haalbaar

Hulpmiddelen vallen onder medische technologie. Er is momenteel geen overzicht van de impact van MedTech, mogelijke beleidskwesties en bijbehorende budgettaire gevolgen. Een horizonscan kan hier houvast bieden met een integraal, openbaar en objectief overzicht van verwachte medische hulpmiddelen. In opdracht van het Zorginstituut is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een horizonscan voor medische hulpmiddelen in Nederland. Er blijkt onder belanghebbenden zeker behoefte te bestaan aan zo’n horizonscan. In eerste instantie echter vooral voor de aanpak van onvervulde behoeften of uitdagingen, zoals bij ziektegebieden met een hoge prevalentie, ziektelast en zorgkosten.