IJsselland Ziekenhuis innoveert in rap tempo

Het IJsselland Ziekenhuis zet vol in op innovatie. Met technologie en software wil het ziekenhuis zorg dichterbij huis brengen en daarmee de juiste zorg op de juiste plek realiseren. Het ziekenhuis geeft patiënten zo meer regie over hun gezondheid en streeft ernaar de werkdruk van verpleegkundigen te verminderen. “In eerste instantie kost innoveren tijd, geld en geduld, terwijl het uiteindelijke resultaat vaak nog onzeker is. Aan de andere kant is innovatie enorm lonend als processen op een goede manier worden doorlopen en weloverwogen keuzes worden gemaakt.” Dat zegt Marten Schalk, Innovatiemanager in het IJsselland Ziekenhuis.