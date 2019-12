Kan je digitaal innoveren in een sterk gereguleerde markt? De aanpak van MSC NAAST

Technologie en medische technologie in het zorgproces hebben de mogelijkheid om veel huidige uitdagingen in de zorg (deels)te verhelpen, zoals een tekort aan zorgprofessionals en een veranderende zorgvraag. Zo zien wij bijvoorbeeld dat ziekenhuiszorg zich meer en meer verplaatst naar een thuissituatie. De ontwikkelingen op het gebied van technologie staan niet stil. We bewegen ons steeds meer naar mogelijkheden waar ethische vraagstukken mee gemoeid zijn. Daarom is wet- en regelgeving rondom digitale zorg steeds belangrijker geworden: om zowel de belangen van de cliënt/patiënt, als de kwaliteit van (medische) technologie te kunnen waarborgen.