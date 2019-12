Opschaling noodzakelijk voor vernieuwing diagnostiek Saltro en Unilabs bundelen krachten

Diagnostische kenniscentrum Saltro maakt vanaf 1 januari 2020 deel uit van Unilabs. Deze Europees marktleider in diagnostiek heeft laboratoria in 12 landen, 12.000 medewerkers en ruim één miljard euro omzet. Saltro kiest voor de krachtenbundeling om te kunnen blijven investeren in innovatie, zodat zorgverleners beter kunnen worden ondersteund en aanvragers door slimme technologie en e-health meer regie krijgen over hun gezondheid en zorg.