Overheid en patiënten werken samen aan duurzaam informatiebeleid

VWS betrekt patiënten – of liever gezegd ervaringsdeskundigen – meer bij de totstandkoming van beleidsstukken over gegevensuitwisseling en informatiebeleid. De directie Informatiebeleid heeft hiertoe een groep ervaringsdeskundigen bij elkaar gebracht in de CEO Raad, waarbij de ‘E’ staat voor ‘experience’. Het beleid moet zo beter aansluiten op één van de belangrijkste doelgroepen ervan. De term CEO verwijst naar de rol die de inmiddels overleden Niels Schuddeboom destijds had in de bestuursraad van VWS. We spraken Tim Postema (VWS, rechts op de foto hierboven) en Geert-Jan van Hal (Chief Experience Officer) over het doel en de concrete plannen van de CEO Raad. “We willen de werelden van ervaringsdeskundige en beleidsambtenaar bij elkaar brengen.”