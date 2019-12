Slim met voeding

Is de diëtiste nog wel van deze tijd? Iedereen heeft wat met voeding en is er op zijn of haar manier mee bezig. Wat nuttig ik wel en wat laat ik staan? Hoe ga je als mens om met je voeding. Wel of geen dieet. Houd ik het bij in een dagboek of digitaal? Dankzij smartphones en internet lijkt de consument tegenwoordig wijzer dan de dokter. Maar data alleen vormen nog geen inzicht.