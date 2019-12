Smeerolie voor uw digitale tweeling

Bij ‘digitale begeleider’ denken we eerst aan het equivalent van een schaakcomputer of een spraakassistent (zoals Alexa, Siri, Google Now), aan een begeleider die ons helpt te rekenen, te denken, repetitief werk te doen, fouten te vermijden et cetera. Of robots die assisteren om een bepaalde activiteit uit te voeren, bijvoorbeeld een last tillen, gevaarlijk werk uit te voeren… In tweede instantie denken we aan gezelschap compagnons in de vorm van speelgoed (Tamagotchi, robots zoals de Sony Aibo) of in de vorm van virtueel gezelschap (zoals Care Coach, het vroegere Gerijoy).