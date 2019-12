Technologie stroomlijnt gang van consument naar patiënt

De hedendaagse patiënt is een zorgconsument geworden, vindt Gerard Olde Olthof, founder van Vcare connect. Op zich begrijpelijk, met het oog op de manier waarop het huidige zorgstelsel is ingericht. Maar gelet op de toenemende druk op de zorg is het wel noodzakelijk het communicatieproces tussen zorgaanbieder en patiënt te optimaliseren, stelt hij. Dit vraagt om innovatieve technieken, zoals identiteitsmanagement en geautomatiseerde triage.