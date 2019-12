Toekomstperspectief ouderenzorg bij Cicero Zorggroep ‘Creativiteit en innovatie nodig om toekomstbestendig te zijn en blijven’

Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden. Verpleeg- en verzorgingshuizen zoals we deze van vroeger kennen,

bestaan niet langer. Alleen bij complexe zorgvragen waarvoor thuis onvoldoende ondersteuning is, kan een oudere terecht in een zorgcentrum. Het aantal werkenden in verhouding tot het aantal zorgbehoevenden daalt en de druk op personeel wordt groter. Cliënten hebben complexe zorgvragen, waardoor bijvoorbeeld het risico op vallen of verdwalen toeneemt. Zorgverleners hebben een grote verantwoordelijkheid en worden geacht de veiligheid van cliënten te waarborgen. Met een groeiend tekort aan zorgverleners een behoorlijke uitdaging. Is technologie de reddende engel?