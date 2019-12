Warme en zinnige zorg leveren met hulp van coole bestelomgeving

Een makkelijke wereld neerzetten voor een complexe. Dat is de filosofie die Lucien Engelen predikte in een blog voor Duxxie, een soort Booking.com voor vergoede en niet vergoede hulpmiddelen en diensten voor zorgconsumenten. Het platform is gemaakt voor zorgprofessionals en mantelzorgers. Inmiddels maken een kleine 7.000 zorgprofessionals gebruik van deze bestelomgeving. Wat maakt dit platform zo vernuftig en hoe kunnen zij de markt rondom de thuiszorg met zachte hand dwingen tot transparantie en meer samenwerking?