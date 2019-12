ZN: juiste randvoorwaarden must voor opschalen slimme zorg

De snelheid waarmee digitale innovaties en slimme zorg van de grond komen, is afhankelijk van uniforme gegevensuitwisseling en een solide digitale zorginfrastructuur. Dat was afgelopen maanden de kern van het pleidooi van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bij politiek, overheid en partijen in de zorg. VWS kan hierin volgens ZN faciliteren door de juiste randvoorwaarden te creëren voor digitale innovaties en e-health toepassingen. “Verplicht leveranciers en zorgaanbieders om gebruik te maken van open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg”, benadrukt algemeen directeur Petra van Holst van ZN.