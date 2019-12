Zorgprofessionals beter voorbereiden op de toekomst

Het kraakt en piept in onze gezondheidszorg. De meeste zorgprofessionals ervaren een hoge werkdruk en weinig regelruimte. De arbeidsmarkt is in alle sectoren, ook in de gezondheidszorg, krap geworden. Door digitalisering en artificiële intelligentie verandert de aard van het werk van zorgprofessionals ingrijpend. Daar zijn we onvoldoende op voorbereid. Gecoördineerde actie is nodig.