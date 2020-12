Communicatie in warme zorg & met niet zo koude technologie

In het afgelopen jaar heb ik met mijn zorgverleners gebeld, video-consulten gedaan, veilig gemaild, e-consulten uitgewisseld. Ook zagen ze me op de poli of in de huisartspraktijk. Met mondneusmaskers op de gezichten als de 1,5 meter doorbroken werd. Geen hand geven maar een buiging. Communiceren met de ogen boven de mondneusmaskers: een uiting van compassie, het alternatief voor het bemoedigende schouderklopje of de troostende arm. Het voelt bijna als flirten. Geweldig hoe we samen zoeken en elkaar weten te vinden. Fysiek en digitaal.