De weg naar een trans-Atlantisch innovatie-ecosysteem

In 2017 waren de VS verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde markt voor medische apparatuur. Dit percentage vertegenwoordigde een waarde van 156 miljard dollar en zal naar verwachting groeien tot 208 miljard dollar in 20231. De meeste Europese Medtech-bedrijven hopen hun nieuwe technologie of hulpmiddelen derhalve ook altijd op de Amerikaanse markt te introduceren en hun aandeel in deze groeiende markt te halen. Hoewel er steeds meer overeenkomsten zijn tussen het marktautorisatieproces in de EU en de VS, kan het lastig zijn om medische innovaties op de markt te brengen in zowel Europa als de VS2.