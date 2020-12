Doelmatige ondersteuning in een kwetsbare tijd

Onze gezondheidszorg is gebaseerd op bekende internationale principes: zorg garanderen die steunt op de principes van kwaliteit, solidariteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid1. In ieder geval twee van deze principes – kwaliteit en toegankelijkheid – zijn door de coronacrisis onder zware druk komen te staan. Daarom is het zaak nu gebruik te maken van de ondersteunende middelen die beschikbaar zijn om de huidige situatie succesvol het hoofd te kunnen bieden: technologische oplossingen en flexibele menskracht.