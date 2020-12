Ervaringsdeskundige en onderzoeker over Advance Care Planning

Als patiënt krijg je vaak in een vroeg stadium te maken met zorg. In mijn eigen situatie kreeg ik al heel vroeg – althans mijn lieve ouders – te maken met de keuze tussen leven en dood. Mijn ouders stonden letterlijk voor één van de moeilijkste keuzes in hun leven maar kozen uiteindelijk ervoor om mij het leven te geven en te laten leven. Bij mijn geboorte had ik niet de keuze, voor mij werd de juiste keuze gemaakt. Een goed team van professoren, doctoren, verpleegkundige en mijn eigen sterke wil om te (over)leven gaf mij de kracht om deze zware en moeilijke soms pijnlijke periode uit mijn leven als baby, dreumes, peuter en kleuter in een academisch kinderziekenhuis te doorstaan.