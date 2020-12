Export controls steeds belangrijker bij datatransfers

Steeds vaker wordt de export van goederen beperkt. Bijvoorbeeld door de handelsoorlog tussen China en de VS, of een gebrek aan PPE (personal protective equipment) aan het begin van de COVID-19 uitbraak. Ook worden nieuwe technologieën gereguleerd en belangrijke, wetenschappelijke publicaties (applied science research) offline gehaald. Bijvoorbeeld omdat ze zonder de juiste toestemming zijn gepubliceerd. Hier geven we enkele voorbeelden vanuit het veld van export controls die impact kunnen hebben op de (digitale) zorg.